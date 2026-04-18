🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Remco Evenepoel is in volle voorbereiding op de Amstel Gold Race. Daags voor de Nederlandse klassieker werd onze landgenoot gespot in het Château des Thermes in Chaudfontaine, waar hij een ex-speler van Club Brugge tegen het lijf liep.

Zo postte Philippe Vande Walle eerder vandaag een filmpje en enkele foto's op X. We zien daarin onder meer Remco Evenepoel, die met enkele ploegmaats vertrok voor een verkenningsrit.

Volgens Het Nieuwsblad woont en werkt de voormalige doelman samen met zijn vrouw in het kuuroord Château des Thermes in Chaudfontaine. Hij is er volgens de krant aan de slag als yoga- en meditatie-instructeur, terwijl zijn vrouw directrice is van het kuuroord. 

Vande Walle en Evenepoel kennen elkaar

Het Château des Thermes is een populair toevluchtsoord voor wielerploegen. Die nemen er maar wat graag hun intrek tijdens de Ardennenklassiekers. Ook Remco Evenepoel en zijn team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, verblijven er.

Volgens de genoemde krant verbleef Evenepoel in het verleden ook met Soudal Quick-Step al in het kuuroord. Hij zou Vande Walle daardoor kennen. Wat meteen ook het bijschrift van de ex-profvoetballer verklaart bij zijn post op X: "Zijn tweede thuis."

Vande Walle kent het leven van een topsporter. Hij speelde in zijn keeperscarrière voor Sporting Charleroi, Germinal Ekeren, Lierse, Eendracht Aalst en Club Brugge. Hij kwam ook acht keer uit voor de nationale ploeg.

