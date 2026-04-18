Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

Alpecin-Premier Tech trekt morgen in de Amstel Gold Race de kaart van Tibor Del Grosso. Met welke ambities verschijnt de 22-jarige Nederlander aan de start?

Alpecin-Premier Tech maakte vandaag op X de selectie bekend voor de Amstel Gold Race. Daarin zien we dat Tibor Del Grosso de kopman is. Hij zal steun krijgen van onze landgenoot Emiel Verstrynge en de Nederlander Senna Remijn.

De selectie wordt verder aangevuld met Tobias Bayer, Francesco Busatto, Gal Glivar en Hugo Houle. Geen Mathieu van der Poel. De winnaar van de editie van 2019 last een pauze in na een druk voorjaar.

Del Grosso weet niet wat te verwachten

Daardoor komt alle hoop op de schouders van Del Grosso terecht. Al spreekt die zijn ambities niet uit. "Ik durf weinig te zeggen wat ik kan en mag verwachten", klinkt het bij WielerFlits.

Over één ding twijfelt hij echter niet. "Ik weet dat Remco Evenepoel aan de start staat, dan gaat het altijd heel hard. Ik weet niet of er voor mij een kans bestaat om te winnen. Maar ik zou het toch leuk vinden om in ieder geval wat verder te komen in de finale zondag."

Del Grosso trekt naar de Amstel Gold Race na een 19e plek in de Brabantse Pijl. Begin deze maand was hij de beste in de NXT Classic ME (1.1). Dat moet hem toch vertrouwen geven voor de Amstel.



