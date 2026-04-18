"Mijn vorm is heel goed": UAE-pion mag hopen op topresultaat in de Amstel Gold Race

De Brabanste Pijl kreeg gisteren met Anders Foldager een verrassende winnaar. Benoît Cosnefroy werd derde en bleef teleurgesteld achter.

De Fransman van UAE Team Emirates-XRG maakte vrijdag mee de koers. Cosnefroy versnelde op 28 km van de streep en sloot knap aan bij de twee koplopers, Ramses Debruyne en Romain Grégoire.

Na de laatste helling bleef uiteindelijk een mooie groep over met onder meer Cosnefroy. De voorsprong van de koplopers smolt echter als sneeuw voor de zon en we kregen uiteindelijk een (lastige) sprint met een groot pak.

Cosnefroy had meer verwacht dan de derde plaats

Anders Foldager trok daarin verrassend aan het langste eind. Quinten Hermans werd tweede en Cosnefroy derde. De Fransman stond op het podium, maar baalde achteraf als een stekker.

"Het is beter om op het podium te staan dan dat je als laatste van het peloton finisht, maar met deze benen ben ik heel ontgoocheld met de derde plaats", vertelt hij bij Sporza.



"De zege was mogelijk. Mijn vorm is heel goed, het was een goed moment geweest om mijn eerste zege voor de ploeg te boeken." Morgen krijgt Cosnefroy, die de Brabantse Pijl won in 2024, een nieuwe kans in de Amstel Gold Race.