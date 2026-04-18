Ondanks fikse tegenslag: Lotto-Intermarché verwacht heel veel van deze renner in de Ardennen

De selecties van de deelnemende ploegen aan de Amstel Gold Race sijpelen binnen. Lotto-Intermarché rekent op vier Belgen en kijkt ondertussen ook al verder met Lennert Van Eetvelt.

Lotto-Intermarché maakte op X zijn selectie bekend voor de Nederlandse klassieker. Daarin zien we vier Belgen: Toon Aerts, Jenno Berckmoes, Vito Braet en Luca Van Boven. Zij krijgen de steun van Huub Artz, Lorenzo Rota en Georg Zimmermann.

Van Eetvelt mikt op de Waalse Pijl en Luik

"De Amstel Gold Race is altijd een wedstrijd waarin positionering even belangrijk is als kracht", vertelt sportdirecteur Mario Aerts bij Sporza. "We willen aanvallend koersen, ons tonen en onszelf de best mogelijke kansen geven in de finale."

De verwachtingen zijn hoog. "Verschillende renners hebben de voorbije wedstrijden al sterke dingen laten zien, zoals Van Boven, Berckmoes, Aerts en Zimmermann, wat ons veel mogelijkheden geeft in de finale."

Lennert Van Eetvelt is morgen niet van de partij en mikt op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daar wordt veel van hem verwacht. "Lennert heeft laten zien dat hij zich goed voelt en klaar is voor de Ardennenklassiekers", aldus Aerts.

Van Eetvelt liet zich dit jaar opmerken met een zesde plaats in het algemeen klassement van de UAE Tour. Begin deze maand reed hij dan weer naar een zevende plek in de GP Miguel Indurain, na een stevige val in Strade Bianche en een opgave in Tirreno-Adriatico. Kan hij ondanks die tegenslag binnenkort schitteren in de Belgische Ardennen?



