Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race
Morgen staat de Amstel Gold Race op het programma. Mattias Skjelmose was vorig jaar de beste in de Nederlandse klassieker. Kan de Deen dat kunststukje herhalen en Remco Evenepoel opnieuw kloppen?

Skjelmose ging vorig jaar naar de streep met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Onze landgenoot ging van ver als eerste aan, maar werd geremonteerd door Pogacar. De Sloveen leek het te gaan halen, maar met een finale jump gooide Skjelmose zijn wiel nog net verder.

Lidl-Trek moet vroeg aanvallen

Ploegleider Maxime Monfort beseft dat het niet gemakkelijk zal zijn om dat succes te herhalen met Lidl-Trek. "We moeten het geluk weer aan onze zijde hebben. Dat is niet altijd zo", vertelt hij in een gesprek met WielerFlits. "Maar Skjelmose verkeert in goede vorm en ook de ploeg is in orde", waarschuwt hij de concurrentie wel meteen.

Skjelmose kwam voor het laatste in actie in de Ronde van het Baskenland. Daar werd hij veertiende in het algemeen klassement en tweede in de tweede rit. Eerder werd hij ook zevende in de Ronde van Catalonië. Die vorm wil hij nu doortrekken in de Amstel, waar aanvallen het credo wordt.

"Pogacar is er niet bij, dus we moeten anticiperen, dat is zeker. Vroeg aanvallen en niet wachten tot de echte finale begint, dan is alles mogelijk", legt Monfort het plan op tafel. De afwezigheid van de wereldkampioen zal voor een andere wedstrijd zorgen. "Zonder hem gaat het totaal anders zijn. Ik denk dat de koers veel mooier en spannender wordt."


Monfort is tegelijkertijd op zijn hoede voor Remco Evenepoel. "Remco is super goed, dat heeft hij laten zien in de Ronde (van Vlaanderen, red.). We zijn nu slechts twee weken verder, dus ik ben er zeker van dat hij er opnieuw staat."

Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

