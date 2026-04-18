Soudal Quick-Step hakt de knoop door: dit wordt de selectie voor de Amstel Gold Race

Soudal Quick-Step mikt morgen op een goede prestatie in de Amstel Gold Race. Dit is de selectie van de Belgische formatie.

Soudal Quick-Step maakt op X bekend met welke renners het morgens zal aantreden. Maximilian Schachmann is een van de meest vooruitgeschoven pionnen. Hij werd gisteren nog dertiende in de Brabantse Pijl.

De Duitser krijgt het gezelschap van Pascal Eenkhoorn, Andrea Raccagni, Pepijn Reinderink, Dylan Van Baarle, Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant. Die laatste liet al mooie dingen zien in de Nederlandse klassieker en werd in 2024 vierde.

"De Amstel is een uithoudingstest", vertelt sportdirecteur Geert Van Bondt op de website van Soudal Quick-Step. "We kennen het parcours heel goed en dus zullen we daar niet voor verrassingen komen te staan."

Van Bondt verwacht aanvallen op de laatste vijf beklimmingen van de dag, maar heeft vertrouwen in zijn ploeg. "We hebben een vrij sterk team. Onze drie Nederlanders kennen het parcours en starten met veel motivatie."

"Max en Andrea zetten een sterke prestatie neer in de Brabantse Pijl en Ilan en Mauri lieten mooie dingen zien in het Baskenland. Het hele team is gemotiveerd om te strijden voor een mooi resultaat."



