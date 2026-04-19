"Lance Armstrong was bang voor mij": deze editie van de Amstel Gold Race ging de geschiedenisboeken in

Erik Dekker won in 2001 de Amstel Gold Race. 25 jaar later blikt de Nederlander terug op die triomf.

Dekker won in zijn carrière vier ritten in de Ronde van Frankrijk, maar zijn grootste eendagssucces beleefde hij misschien wel in 2001. Hij zegevierde dat jaar in de Amstel Gold Race, voor Lance Armstrong en de betreurde Serge Baguet.

Slechts 37 renners haalden de finish

"Goh, is dat al 25 jaar geleden?", vraagt Dekker zich af bij Sportnieuws.nl. "Het voelt niet zo. Het was een van de mooiste overwinningen uit mijn carrière. Als je Armstrong voor eigen publiek klopt in de sprint, dan is dat wel heel bijzonder."

Door de weersomstandigheden was de editie van 2001 loodzwaar. "Slechts 37 van de 190 gestarte renners haalden de finish", herinnert Dekker zich. "In het begin regende en waaide het zó hard. Het was echt een slijtageslag, mede door onze ploeg. Als je kijkt naar het aantal uitvallers, was het misschien wel de zwaarste koers van deze eeuw."

Dekker ging uiteindelijk naar de streep met Lance Armstrong. "Ik was bereid om te verliezen. Tweede worden achter Armstrong is ook mooi. Maar tijdens het rijden merkte ik dat hij bang voor mij was en niet met mij naar de streep wilde."



Na deze zege van Dekker moest Nederland achttien jaar wachten op een nieuwe Nederlandse winnaar, maar wat voor een. Mathieu van der Poel won in 2019 door terug te knokken vanuit een verloren positie. Ook die editie ging – net als die van 2001 – de geschiedenisboeken in.