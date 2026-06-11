Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim
Foto: © photonews

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Wout van Aerts overwinning in Parijs-Roubaix was niet alleen een fysieke krachttoer. Volgens Mathieu Heijboer speelde ook zijn mentale sterkte een doorslaggevende rol. De performance coach van Visma Lease a Bike blikt terug op de historische zege.

Enkelbreuk dreigde roet in het eten te gooien

Het voorjaar van Wout van Aert begon allesbehalve ideaal. Een enkelbreuk in januari dreigde zijn voorbereiding grondig te verstoren. Bij Visma Lease a Bike leefde dan ook de vrees dat de Belgische kopman een groot deel van zijn voorjaar zou verliezen.

Mathieu Heijboer vertelt in de Tourspecial van Procycling hoe het echter allemaal snel vooruitging. "Vrij kort daarna kon hij zijn trainingsvolume weer draaien." Toch was er een belangrijk probleem. Door de blessure kon Van Aert een tijdlang niet voluit sprinten of op explosiviteit trainen. Volgens Heijboer ontstond daardoor een groot gat in het programma.

Hoogtestage bleek cruciaal

De opluchting bij de ploeg was dan ook groot toen Van Aert tijdens de hoogtestage op Sierra Nevada opnieuw zonder problemen kon versnellen. "Ik weet nog dat ik heel blij was toen het weer lukte om te sprinten", aldus Heijboer. Achteraf gezien bleek dat een sleutelmoment in de voorbereiding.

De performance coach is zelfs overtuigd dat die revalidatie en de daaropvolgende opbouw een belangrijke bijdrage leverden aan de uiteindelijke overwinning in de Hel van het Noorden.

Van Aert won het mentale duel

Heijboer bekeek de finale van Parijs-Roubaix meermaals opnieuw en kwam daarbij tot een opvallende conclusie. Volgens hem werd het beslissende gevecht niet alleen met de benen uitgevochten. "Vanaf het moment dat het Pogačar niet lukte om Wout eraf te rijden, zag je dat Wout mentaal de baas was over de situatie."

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In de ogen van de Visma-coach veranderde de dynamiek van de wedstrijd volledig. Van Aert groeide steeds meer in de koers, terwijl zijn Sloveense concurrent tekenen van twijfel begon te vertonen.

Berichtje uit de ploegwagen

Tijdens de finale zag Heijboer zelfs een kans om aan te vallen. Hij stuurde daarover een bericht naar de ploegleiding in de wagen. "Ik appte nog naar de ploegleiding dat dit eigenlijk het moment was om aan te vallen."

Toen Van Aert dat uiteindelijk niet deed, veranderde zijn mening meteen. Heijboer besefte dat zijn kopman een duidelijk plan had. "Wout heeft het onder controle. Hij wist dat hij het ging afmaken in de sprint."

Die woorden vatten volgens Heijboer perfect samen waarom Van Aert Parijs-Roubaix wist te winnen. Natuurlijk waren talent, voorbereiding en fysieke kracht belangrijk, maar uiteindelijk gaf vooral zijn koelbloedigheid de doorslag. Zelfs tegen een renner als Tadej Pogačar bleef Van Aert rustig, hield hij vast aan zijn strategie en wachtte hij op het juiste moment. Volgens zijn coach was dat de sleutel tot een van de mooiste overwinningen uit zijn carrière.

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