Deze renner MOET naar de Tour: "Pogacar kan tien ritten winnen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Deze renner MOET naar de Tour: "Pogacar kan tien ritten winnen"
Foto: © photonews

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Voor veel renners is een selectie voor de Tour de France een droom. Mike Teunissen kijkt er dit jaar echter met gemengde gevoelens naar uit. De Nederlander gaf zelfs aan zijn ploeg aan dat hij liever een ander programma had gereden. "Maar ze komen uiteindelijk altijd bij mij uit."

Zes keer stond hij al aan de start en dus komt er deze zomer een zevende kans voor Mike Teunissen in de Tour de France. Aankomende zomer is hij er normaal gesproken weer bij in Barcelona. Al had het van hemzelf op zich zelfs niet gehoeven.

"Ik heb tegen mijn ploeg XDS Astana gezegd dat ik dit jaar niet per se wilde, maar ze blijven toch telkens bij mij uitkomen", aldus Teunissen in gesprek met Wieler Revue. Daarmee komt hij allerminst terug op eerdere quotes die hij al deed.

Mike Teunissen wilde niet per se naar de Tour de France

"Uiteindelijk zeg je ook geen nee tegen de Tour de France. Het blijft de grootste koers van het jaar." De ervaren renner reed al verschillende keren de Tour en weet perfect wat hem te wachten staat. Toch kijkt hij anders naar het huidige parcours dan enkele jaren geleden. Volgens Teunissen is het type ritten de voorbije jaren sterk veranderd.

De Nederlander meldde eerder al dat de Tour steeds minder mogelijkheden biedt voor klassieke renners en snelle mannen die geen pure sprinters zijn. Volgens hem worden etappes die op papier geschikt lijken voor dat type renner uiteindelijk toch beslist op steile hellingen.

Zijn er minder kansen voor klassieke renners in de Tour de France?

Daardoor krijgen explosieve klimmers vaak de bovenhand. Teunissen verwijst daarbij naar renners zoals Ben Healy, die op dergelijke aankomsten een groot verschil kunnen maken. "Tadej Pogacar kan dit jaar zomaar tien overwinningen pakken als hij wil", is de Nederlander duidelijk.

Zelf start hij met duidelijke ambities aan de Tour de France. Het plan is om in de lead-out te zitten en zo Max Kanter aan overwinningen te proberen helpen. "Als hij zou winnen, dan is dat minder verrassend als ikzelf in Brussel."

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