UPDATE: Visma-Lease a Bike hakt de knoop door en kiest vervanger van Van Aert

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Valt er vandaag een verrassing uit de bus? Het is in elk geval de dag waarop Visma-Lease a Bike met zijn grootse show komt en dus zal bekendmaken wie naar de Tour gaat.