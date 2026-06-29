UPDATE TDF-selecties: Mijlpaal voor Intermarché-Lotto, met De Lie en Van Eetvelt als blikvangers

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
UPDATE TDF-selecties: Mijlpaal voor Intermarché-Lotto, met De Lie en Van Eetvelt als blikvangers
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

De Tour de France komt dichterbij en de selecties druppelen binnen. Ook Lotto-Intermarché maakt zijn selectie voor La Grande Boucle bekend.

Kevin Vanbuggenhout

Mijlpaal voor Intermarché-Lotto

De komende Tour de France wordt een mijlpaal voor Intermarché-Lotto. Onder deze naam zal de Belgische fusieploeg de volgende editie van de Tour immers afwerken. De namen van de twee grote sponsors worden dus even omgedraaid.

De ploeg laat op X weten dat het zijn 40ste deelname wordt. Bij die optelsom wordt voortgebouwd op het verleden van Lotto. De selectie voor deze historische editie wordt gekleurd door onder meer Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jenno Berckmoes. De andere renners die eveneens geselecteerd zijn, zijn Liam Slock, Lars Craps, Baptiste Veistroffer, Huub Artz en Georg Zimmermann.

Lorenz Lomme

UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

Uno-X Mobility maakte onlangs zijn Tour-selectie bekend, maar moet bijsturen. Andreas Kron moet namelijk verstek laten gaan voor La Grande Boucle. Dat maakt de Noorse formatie zelf bekend op Instagram en haar website.

Kron werd in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes geveld door ziekte. Hij moest er opgeven in rit 8 en leek aanvankelijk goed te herstellen, maar een kleine terugval gooit nu roet in het eten.

Na beraad met de ploeg moet Kron de Tour daardoor laten schieten. De Deen is niet klaar om drie weken op topniveau te presteren. Dat is een domper, want met een vijfde plek in de Tour Down Under en een negende plek in Strade Bianche had Kron al enkele uitschieters laten noteren.

Anders Halland Johannessen – de tweelingsbroer van kopman Tobias – is zijn vervanger.

Kevin Vanbuggenhout

Van Asbroeck en Girmay in selectie NSN

De volgende selectie voor de Tour de France is binnen. NSN Cycling heeft de acht namen bekendgemaakt die bij de Grand Départ in Barcelona aanwezig zullen zijn. De ploeg heeft een selectie gevormd rond sprinter Biniam Girmay, de Eritreeër die in 2024 drie ritzeges behaalde en de groene trui veroverde.

Bij de renners die hem ondersteunen hoort ook Tom Van Asbroeck. Na een afwezigheid van zes jaar keert de Belg terug naar de Tour de France. Van Asbroeck zal samen met James Stewart, Lewis Askey en Matis Louvel de sprinterstrein voor Girmay vormen. George Bennett en Krists Neilands kunnen ook op zoek naar een ritzege en met Marco Frigo werd ook een Tour-debutant geselecteerd. 

Lorenz Lomme

UPDATE TDF-selecties: Uno-X met vrijbuiters en uitgesproken klassementsman

Ook Uno-X Mobility maakte zijn Tour-selectie intussen wereldkundig. De Noorse formatie gaat voor een goed klassement met Tobias Halland Johannessen, die dit seizoen al enkele mooie uitslagen reed en de uitgesproken kopman is.

Halland Johannessen werd derde in de sterk bezette Ronde van het Baskenland en onlangs vijfde in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Vorig jaar tekende hij in de Tour voor de zesde plek in de eindstand.

Halland Johannessen moet bergop steun krijgen van Torstein Traeen en Anthon Charmig. Uno-X Mobility gaat ook voor ritzeges met enkele vrijbuiters, zoals Jonas Abrahamsen, Magnus Cort en Andreas Kron.

Lorenz Lomme

UPDATE TDF-selecties: 'Lotto-Intermarché geeft vier debutanten hun kans in de Tour'

De Tour-start op 4 juli in Barcelona komt wel heel dichtbij. Lotto-Intermarché heeft zijn selectie nog niet officieel voorgesteld, maar Het Laatste Nieuws denkt te weten wie daar allemaal tot behoort.

Met Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt, Jenno Berckmoes, Lars Craps en Liam Slock zouden vijf Belgen van start gaan. Zij krijgen het gezelschap van Nederlander Huub Artz, de Fransman Baptiste Veistroffer en de Duitser Georg Zimmermann.

Artz, Craps, Slock en Veistroffer rijden hun eerste Tour. Sébastien Grignard en Cedric Beullens, vaste mannen in het sprinttreintje van Arnaud De Lie, zijn er niet bij.

Kevin Vanbuggenhout

Seixas naar de Tour maar kent zijn ploegmaats nog niet

Visma-Lease a Bike heeft dus zijn Tourselectie, met Piganzoli als vervanger van Van Aert, bekendgemaakt. Bij Decathlon CMA CGM waren ze ook van plan om hun selectie met de wereld te delen. De Franse ploeg heeft de aankondiging van zijn selectie uitgesteld, zo meldt L’Équipe.

Er zouden immers nog vraagtekens geplaatst worden bij de fysieke paraatheid van enkele renners. Decathlon onderstreept dat het niet gaat om Paul Seixas, die in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog gevallen was. De 19-jarige Seixas heeft groen licht gekregen en maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. 

Kevin Vanbuggenhout

Piganzoli is de vervanger van Van Aert

Zoals verwacht heeft Visma-Lease a Bike via een liveshow op YouTube uit de doeken gedaan welke renners meegaan naar de Tour de France. Hierbij werd vooral uitgekeken naar de vervanger van Wout van Aert, die door een blessure dit jaar moet passen.

Dit zijn de renners van Visma-Lease a Bike die dit jaar de Tour rijden: Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Bruno Armirail, Davide Piganzoli en Jonas Vingegaard. Piganzoli kan dus als vervanger van Van Aert beschouwd worden. De Italiaan kreeg enkele dagen geleden het telefoontje waarin hem gezegd werd dat hij naar de Tour mocht. De andere zeven namen lagen zo goed als zeker vast. 

Kevin Vanbuggenhout

Reef komt terug op forfait van Van Aert voor Tour de France

Visma-Lease a Bike stelt via een liveshow op YouTube-kanaal zijn Tourselectie voor en zal dus de vervanger voor Wout van Aert bekendmaken. De reden waarom Van Aert zelf niet kan meegaan, is bekend. Een aanslepende elleboogblessure houdt hem weg van de Tour de France.

Het is nog wachten op de volledige selectie, maar Head of Racing Marc Reef is al eens teruggekomen op het forfait van Van Aert. "Het is een zware klap dat Wout niet mee kan gaan. Het is moeilijk om een renner als Wout te vervangen. Hij is de verpersoonlijking van onze cultuur. Tegelijkertijd moeten we naar zijn gezondheid kijken en moesten we die onfortuinlijke beslissing nemen", aldus de Nederlander.

Valt er vandaag een verrassing uit de bus? Het is in elk geval de dag waarop Visma-Lease a Bike met zijn grootse show komt en dus zal bekendmaken wie naar de Tour gaat.

Vandaag is de dag dat we het eindelijk te weten gaan komen. Vanaf het moment dat Wout van Aert verstek moest geven voor de Tour de France, kondigde zijn ploeg aan op 23 juni de Tourselectie bekend te maken. Zes namen liggen volledig vast. Wellicht komt daar ook nog Per Strand Hagenes bij en dan is er dus nog één plekje vacant.

Ondertussen weten we ook dat de bekendmaking zal verlopen via een grote liveshow. Deze zal u om 16u kunnen bekijken op YouTube. Noteer dit tijdstip dus zeker in uw agenda als u een van de eersten wil zijn die kan ontdekken wie de vervanger van Van Aert wordt. Deze renner krijgt immers toch een bijzonder grote verantwoordelijkheid.

Visma zal verwachtingen temperen

Natuurlijk zal Visma-Lease a Bike wel realistisch zijn en niet verwachten dat de renner in kwestie ook brengt wat de allerbeste Van Aert bracht in de Touredities van 2022 en 2023. U zou kunnen vermoeden dat ze bij Visma-Lease a Bike al langer weten wie ze in de plaats van Van Aert meenemen, maar mogelijk is dit toch niet het geval.

Eerder meldden we immers dat Davide Piganzoli nog altijd in de running was om mee te gaan naar de Tour. Dat is opvallend, aangezien hij zelf in zijn flashinterview na zijn overwinning in de Route d'Occitanie beweerde dat de Tour niet op zijn programma stond. Het zou een verrassing zijn als hij meegaat, maar het valt niet uit te sluiten. We namen hem dan ook op in onze analyse met potentiële vervangers van Van Aert.

Verrast Visma-Lease a Bike of niet?

De verrassing zou 'm voornamelijk zitten in het feit dat Piganzoli ook de Giro gereden heeft. Overheerst de logica bij Visma-Lease a Bike en kiezen ze ook meer voor een profiel dat dichter aansluit bij Van Aert? Of valt er toch een verrassing uit de bus? Deze namiddag komen we het te weten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

15:45
Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

14:45
Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

13:30
Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen Analyse

Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen

12:30
KOERS LIVE: nieuwe knalprestatie van jonge Belg

KOERS LIVE: nieuwe knalprestatie van jonge Belg

12:16
Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

11:30
"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

10:30
“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

09:30
Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

08:30
Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

07:30
Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

07:00
Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

20:30
Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

19:30
Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

18:30
Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

17:00
Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

28/06
Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

28/06
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

28/06
UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

28/06
Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

28/06
Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

28/06
UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

28/06
Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

28/06
Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

28/06
Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

27/06
Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

27/06
Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

27/06
Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

27/06
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

27/06
🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

27/06
Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

27/06
Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

27/06
Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

27/06
Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

27/06
Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

27/06
Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

27/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tim Merlier Lotte Kopecky Sandrine Tas Mathieu Van Der Poel Primoz Roglic Patrick Lefevere Serge Pauwels Alan Peiper Maxim Van Gils Gregor Muhlberger Jasper Philipsen Kevin Hulsmans Jordi Meeus Eddy Planckaert Wout Van Aert Wilco Kelderman Johan Bruyneel Tim Wellens

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved