Oud-ploegleider (ex-Quick-Step) verbaast: "Voordeel voor Vingegaard dat Van Aert is thuisgebleven"

Zoals bekend is de Tour de France zonder Wout van Aert van start gegaan. Voor Vingegaard is dat een voordeel, stelt voormalig ploegleider Brian Holm.

Als je weet dat Holm de Deense nationaliteit heeft, wordt al veel duidelijk. Internationaal wordt de afwezigheid van Van Aert als een zware aderlating voor Visma-Lease a Bike gezien, maar in Denemarken denken ze daar anders over. In het verleden pleitten Trine Hansen en Bjarne Riis er al voor dat Visma volledig voor Vingegaard zou rijden.

Deze keer is Van Aert er niet bij en krijgen ze dus hun zin. Ook Brian Holm vindt het beter op deze manier voor Vingegaard. "Hij staat er beter voor dan vorig jaar. Wout van Aert is thuisgebleven, en dat is een voordeel voor Vingegaard, want nu krijgt hij alle aandacht. Er is nu één kapitein in het team, en dat is Vingegaard", zegt Holm bij BT.

Visma 1-0 voor

Toch heeft Holm ook een band met België: hij is jarenlang ploegleider geweest bij Quick-Step. In de ploegentijdrit van de Tour de France van 2026 deed Visma-Lease a Bike echter de beste zaken. "Het is 1-0 voor Visma in de oorlog met UAE", klinkt het enigszins dramatisch. Verrassend vindt Holm dat echter helemaal niet.

Hij had Vingegaard en Visma-Lease a Bike getipt als winnaars. "Ik dacht dat ze een probleem zouden hebben als ze niet wonnen. Maar ze reden perfect, het zag er ongelooflijk goed uit." De vreugde bij de ploeggenoten van Vingegaard viel op. "Je hebt dan zelf gewonnen in de Tour, dat is niet hetzelfde als na een bergrit of in de sprint."

Holm lange tijd ploegleider bij Quick-Step geweest

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Holm begon in 2012 als ploegleider bij Quick-Step en bleef tot zijn pensioen in 2022 voor de ploeg werken. Hij werkte onder meer nauw samen met Mark Cavendish en droeg bij aan de successen van de Britse sprinter in de grote rondes. Ook tijdens de klassiekers zat Holm vaak in de ploegleiderswagen van Quick-Step.