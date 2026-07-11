Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

Het zat er bovenarms op tussen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz in de eerste bergrit. De Duitser wilde geen kopwerk doen in de achtervolgende groep, waardoor het voor Evenepoel een zware dag werd. Ook Patrick Lefevere heeft zich gemengd in de debatten.

"Ik vroeg gewoon om een lead-out en die kreeg ik niet", onthulde Evenepoel de weigering van Lipowitz om de sprint aan te trekken. "Ik ben terecht boos, denk ik wel. Ik heb in de Ronde van Catalonië dertig kilometer op kop gereden. Ik vraag om één kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dat maakte mij inderdaad wel boos. Dat zal wel eens goed besproken worden vanavond."

Het alfamannetje in Evenepoel

Patrick Lefevere - die Evenepoel nog kent uit het verleden - zag het met lede ogen aan. Wat hij dacht toen hij het allemaal hoorde? "Ik dacht: het heeft nog lang geduurd", was hij meteen duidelijk in zijn column voor Het Nieuwsblad.

"Sorry, dit stond in de sterren geschreven. Ik heb zeven jaar met Remco gewerkt, dus neem het van mij aan: hij is het alfamannetje onder de alfamannen. Me, myself and I. Gedeeld kopmanschap? Niet in zijn hoofd. Als dat hard klinkt: toon mij een kopman – een echte kopman – die niét zo in elkaar zit."

Vergelijking met de Ronde van Catalonië terecht of niet?

"Mag Remco, de derde van de Tour de France 2024, een lead-out verwachten van Florian Lipowitz, de derde van de Tour van 2025? Vragen staat natuurlijk vrij, maar of Lipowitz er moet op ingaan, is een andere kwestie. Het lijkt me sowieso niet het soort karwei dat goed bij zijn kwaliteiten past."

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"Remco legde de geweigerde lead-out in balans met de dertig kilometer kopwerk die hij voor Lipowitz had gedaan in de Ronde van Catalonië. Ik ken hem, dus ik weet dat hij dat soort rekeningen maakt in zijn hoofd. Of het ook fair is? In de koers geef je altijd om later terug te krijgen, maar in dit geval is het één het één en het ander het ander. Remco had dat niet zo expliciet moeten benoemen."