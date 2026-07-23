Boonen en De Wolf zijn het kotsbeu: "Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat dat betekent"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Boonen en De Wolf zijn het kotsbeu: "Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat dat betekent"
Foto: © photonews
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Jasper Philipsen won gisteren zijn eerste rit in deze Tour, nadat hij er al een aantal keer naast had gegrepen. Onze landgenoot kreeg online een pak bagger over zich heen en dat gaat er bij ex-profs Tom Boonen en Dirk De Wolf niet in.

Philipsen knalde onhoudbaar naar de zege in Voiron en maakte zo een einde aan de droogte in deze Tour. Het deed onze landgenoot zichtbaar deugd. Na zijn overwinning gaf hij toe dat hij het mentaal moeilijk had gehad.

Philipsen heeft Instagram verwijderd

"Mentaal was het een rollercoaster. Ik heb Instagram verwijderd en heb geprobeerd om met mijn teamgenoten in de bubbel te blijven", vertelde Philipsen bij Sporza. Hij kreeg online een pak negatieve reacties en dat heeft duidelijk zijn tol geëist. Jan Bakelants vond het een goede beslissing van Philipsen om zich niet bezig te houden met wat er online gezegd wordt.

"Ik vind dat hij de juiste reflex heeft om die dingen niet te lezen. Het is onmogelijk, zélfs al rijd je supergoed, om voor iedereen goed te doen. Er gaat altijd wel iemand zijn die je zal trollen of achtervolgen. Iedereen kan vandaag zijn mening uiten, en daar wordt door het internet gewicht aan gegeven", zegt Bakelants bij Congé Payé.

Boonen vindt dit een van de domste tijden in de geschiedenis

"Het is allemaal veel ingewikkelder geworden", ging Tom Boonen verder in op het onderwerp. "Iedereen kan iedereen bereiken. We leven in één van de domste tijden van de geschiedenis, vind ik. Er kan zo makkelijk commentaar gegeven worden..."

Boonen ziet alleen maar topatleten die van start tot finish en van de eerste tot de laatste dag hun uiterste best doen. Dat levert soms goede resultaten op en soms mindere resultaten. Analyseren mag, vindt Boonen, maar hou je commentaar voor jezelf.

Dirk De Wolf, een andere oud-prof, ziet dat ook Remco Evenepoel heel wat moest slikken. "Je leest het niet alleen bij hem, maar ook bij Remco Evenepoel. Mensen die zelf niet hebben gekoerst, weten niet wat het betekent om op kop te rijden in de Tour, of om top vijf of top tien te rijden. Hoe moeilijk dat is!"

Ook Patrick Evenepoel liet er zich over uit

Online kritiek is een gevoelig onderwerp dat wel vaker op tafel ligt. Patrick Evenepoel, de vader van Remco, ziet veel mensen een mening hebben, maar roept op tot meer respect voor de Belgische topatleten.

Mensen vergeten vaak het harde werk dat de renners buiten beeld verrichten, wat ook het geval is bij Philipsen. Maar na zes Belgische ritzeges in deze Tour is slechts één woord op zijn plaats: chapeau!

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