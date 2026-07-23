Ook de Vuelta gaat enorm veel vuurwerk opleveren: deze renners starten al zeker

Terwijl het laatste woord nog niet gezegd is over de Tour de France, wordt ook al weer verder gekeken naar de rest van het seizoen. Er komt met de Vuelta nog een leuke race aan, terwijl ook het WK en dergelijke meer om de hoek loeren.

Over het WK is er ondertussen al veel gezegd. Zo lijkt ook Tim Wellens te willen meerijden op dat WK, wat een mooie bonus is of kan zijn voor Remco Evenepoel en Wout van Aert. Maar ook over de Vuelte komt steeds meer nieuws naar buiten.

Er zal ook veel vuurwerk mogen verwacht worden, ook van de Belgen. Wout van Aert zal er opnieuw in competitie komen en aan zijn WK-vorm willen werken. Met Thibau Nys, Jarno Widar en Quinten Hermans gaan er nog een paar toprenners uit ons land aan de start komen.

Wat kan Thibau Nys in de Vuelta a Espana?

"Ik ben zelf benieuwd naar hoe Thibau zal presteren in de Vuelta. Het WK is echt een parcours dat hem goed moet liggen, maar dan moet hij wel de allerbeste Thibau zijn. Thibau weet dat als hij meegaat dat niet als kopman is."

"Hij heeft net als Wellens aangegeven dat hij akkoord is met een rol in dienst. Niet om in de eerste 120 kilometer op kop te rijden, maar om van nut te zijn in de finale", aldus bondscoach Serge Pauwels in gesprek met Het Laatste Nieuws daarover.

Al heel wat mooie namen aan de start van de Vuelta a Espana

Ondertussen zijn ook nog een aantal andere namen naar buiten gekomen van mensen die de Vuelta a Espana zullen rijden. Voor het eindklassement zien we namen opduiken als Primoz Roglic, Mattias Skjelmose, João Almeida, Mikel Landa, Felix Gall en Enric Mas.





Ook Cian Uijtdebroeks zou volgens sommige bronnen meerijden in de Vuelta, nadat de Tour de France snel op een enorme sisser afliep. PCS heeft alvast heel wat namen op de (voorlopige) startlijst gezet voor de Vuelta a Espana.