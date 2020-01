Kan Tour Down Under plaatsvinden ondanks  bosbranden?

Australië heeft al weken af te rekenen met verschrikkelijke bosbranden. De hulpdiensten draaien dan ook overuren en de combinatie met grote sportevenementen is allerminst evident.

Toch gaat de Tour Down Under voorlopig gewoon door. Ook de Australische kampioenschappen op de weg (8-12 januari) gaan voorlopig gewoon door.

“We werken intensief samen met de Adelaide Hills Council, hulpdiensten en de gemeenten en we zullen de situatie in de gaten blijven houden", staat te lezen in een persbericht.

“Zoals altijd staat de veiligheid en de gezondheid van iedereen die betrokken is bij de Tour Down Under voorop. Maar voorlopig heeft dat nog niet tot een afgelasting geleid.”