Team van Nys haalt zeventienjarig toptalent binnen

​De 17-jarige Nederlandse Shirin van Anrooij rijdt vanaf september voor Telenet Baloise Lions. De Nederlandse komt over van haar 'éénvrouwsteam' Cécémel-Aveve.

Van Anrooij kroonde zich afgelopen zomer tot Europees kampioen en vicewereldkampioen in het tijdrijden bij de dames junioren. In het veld veroverde ze al een bronzen medaille op het EK in het Italiaanse Silvelle.

"Ik was verrast toen ik door Telenet Baloise Lions gecontacteerd werd”, vertelde ze op de website van het team. “Ik kijk er echt al naar uit. Toekomstige ploegmaats Lucinda Brand, Fleur Nagengast, Marthe Truyen en Ellen van Loy ken ik al. Dat wordt wel een gezellige bende."

"Met de overstap naar Telenet Baloise Lions hoop ik mijn technische skills te verbeteren, vooral met het oog op de kampioenschappen. Bovendien moet de cross me ook sterker maken voor de tijdritten op de weg."

Ook Sportief verantwoordelijke Sven Nys gaf wat meer uitleg: "Het is mooi dat zo een jonge topper als Shirin zich bij ons team zal voegen. Ze is een sterke aanwinst met oog op de toekomst.”

“Shirin zal bij ons alle kansen krijgen om verder te groeien. Ze is even oud als Ward Huybs en Thibau Nys, dus het is symbolisch dat deze drie renners in september samen de overstap zullen maken van de junioren naar de beloften."