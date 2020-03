Twee Belgen op podium Parijs-Nice, maar overwinning gaat wel naar Duitser

Maximilian Schachmann heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. In een waaierrit was hij net iets sterker dan Dylan Teuns en Tiesj Benoot. Julian Alaphilippe werd vierde, maar pakt wel al belangrijke seconden met het oog op de komende ritten.

Het was een aangename rit om naar te kijken. Benoot was één van de betere renners van vandaag en hij maakte de koers hard. Een groep van 30 man reed samen naar de finish en er waren enkele grote kleppers niet bij. Zo verliest Richie Porte vandaag 2:52 op de leider.

De overwinning ging vandaag naar Maximilian Schachmann. De Duitser was in de sprint sneller dan Tiesj Benoot en Dylan Teuns. Alaphilippe werd 4de, maar doet wel een goede zaak in het klassement. Maximilian Schachmann is ook de eerste leider.