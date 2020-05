CCC-Belg panikeert niet: "Geldschieters hebben ons verzekerd er alles aan te doen nieuwe hoofdsponsor te vinden"

Voor alle renners van CCC is het een trieste situatie waar ze in zitten. Want niemand heeft zekerheid voor volgend jaar. Nathan Van Hooydonck probeert er niet te veel over na te denken en wil in de eerste plaats inzetten op de klassiekers in 2020.

Het staat inmiddels helemaal vast dat CCC in 2021 geen sponsor meer zal zijn in de wielersport. "Natuurlijk kwam dat hard aan", geeft Van Hooydonck toe in GvA. "Ik had een contract tot eind 2021, maar dat kwam dus op de helling te staan. Nu goed, de huidige geldschieters hebben ons verzekerd dat ze er alles zullen aan doen om een nieuwe hoofdsponsor te vinden." Duimen dus maar dat dit in orde komt. "Als dat lukt, zal ik dus ook voor 2021 zekerheid hebben, maar voorlopig is het nog koffiedik kijken", beseft Van Hooydonck. "Voor mezelf heb ik uitgemaakt dat probleem zo veel mogelijk uit mijn hoofd te bannen." WELLICHT NIET NAAR GROTE RONDE Het heeft immers toch geen zin daar constant mee bezig te zijn. Er moet overigens ook nog een wegprogramma voor dit jaar in mekaar gepuzzeld worden. "Intussen is het duidelijk dat als ik mijn eigen programma mag uitstippelen een grote ronde er wellicht niet inzit. Voor mijn ontwikkeling is dat jammer, maar in de kasseiklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wil ik tonen wat ik waard ben."