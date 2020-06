Drie renners, waaronder bergkoning Vuelta, hebben hun contract verlengd bij AG2R La Mondiale

Gisteren was er contractnieuws te horen bij Groupama-FDJ en vandaag is het de beurt aan een andere Franse wielerploeg. Zo hebben drie renners hun contract verlengd bij AG2R La Mondiale. Het team heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op Twitter.

Het gaat om Geoffrey Bouchard, Aurélien Paret-Peintre en Dorian Godon. Vooral Bouchard is bekend bij de wielerfans, want de Fransman haalde vorig jaar de bergtrui binnen in de Vuelta. Ze tekenden een nieuw contract tot 2022.

Bij AG2R La Mondiale zijn ze druk in de weer, want eerder hebben ook Oliver Naesen en Vuillermoz zijn contract bij het team verlengd. gisteren was er heel wat contractnieuws bij Groupama–FDJ, want zij hebben het contract van vier renners verlengd. U kan het HIER opnieuw lezen.