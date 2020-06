Jasper Philipsen heeft selectie voor deze grote ronde beet

Jasper Philipsen zal dit seizoen te zien zijn in de Ronde van Spanje. UAE Team Emirates heeft een deel van de selectie al bekendgemaakt en de Belg is al één van de vijf zekerheden. Ook Davide Formolo, Fabio Aru, Rui Costa en David De la Cruz zullen de Vuelta voor het team rijden.

Jasper Philipsen zit al zeker in de selectie voor de Vuelta. De sprinter zou zelfs zijn eigen kans misschien kunnen wagen, want bij de vier andere zekerheden zit geen sprinter. Zo zijn Davide Formolo, Fabio Aru, Rui Costa en David De la Cruz ook al opgenomen in de selectie van UAE Team Emirates. Er moeten natuurlijk nog wel enkele renners bijkomen, maar de selectie zal de komende weken aangevuld worden.

Tadej Pogacar, de jonge Sloveen die vorig jaar derde werd in de Vuelta voor het team, zal zijn kans wagen in de Tour. Ook de Noorse sprinter Alexander Kristoff rijdt de Tour en Aru, Formolo en De la Cruz zullen naast de Vuelta ook in de Ronde van Frankrijk te zien zijn.