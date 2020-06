Pogacar pronkt al met vijfde overwinning van het seizoen: "Voelde erg goed na mijn tweede plaats van vorige week"

Er zijn veel minder koersen al gereden dan wat normaal het geval zou zijn, maar dat houdt Pogacar niet tegen om de overwinningen op te stapelen. Het 21-jarige toptalent werd Sloveens kampioen tijdrijden en zette zo de puntjes op de i nadat hij in de wegrit met zilver vrede moest nemen.

Voor het seizoen werd stilgelegd schoot Pogacar al twee keer raak in de Ronde van Valencia, pakte hij daar de einzege en won hij de vijfde rit van de UAE Tour. Het behalen van de Sloveense titel in het tijdrijden is dus zijn vijfde overwinning al dit jaar.

PARCOURSKENNIS

"Het voelde erg goed na mijn tweede plaats van vorige week om terug te komen en de overwinning te kunnen pakken", reageert Pogacar op de site van zijn ploeg UAE. "Het was een parcours dat ik heel goed ken. We hadden er tijdens de week vaak op getraind."

Doordat ook Jan Polanc op het podium eindigde, was het feest voor UAE compleet. "Jan heeft zijn vorm getoond en is ook heel goed aan het worden. Hij heeft hard gewerkt voor mij in de wegrit. Dat hij het brons pakt, is ook heel mooi voor het team."