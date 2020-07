Lampaert en Steels hebben ook kritiek op internationale wielerbond: "Het geld is op en niemand weet waar het is! Schandalig!"

Yves Lampaerts en Stijn Steels zijn samen op stage en malen heel wat kilometers af in Zuid-Frankrijk. De twee zijn bij de gelukkigen die volgend jaar nog een contract hebben bij Deceuninck-Quick-Step. Maar hoe de internationale rennersvakbond CPA handelt, bezorgt hen toch zure oprispingen.

Net als ploegmanager Patrick Lefevere begrijpen ze er ook weinig van. "De renners zijn verplicht om elk jaar drie procent van het globale prijzengeld af te staan aan de CPA. We onderhouden hen, maar krijgen er niks voor terug. Momenteel is de CPA voor ons gewoon een extra belasting", aldus Steels in Het Nieuwsblad.

Lampaert legt uit: “Die bijdrage dient om profrenners die na vijf jaar stoppen een vangnet te bieden. Een goed initiatief. Maar nu klinkt het dat het fonds plots leeg is. Het geld is op en niemand weet waar het is. Schandalig toch?”

Steels ziet dat het een landgebonden probleem is. “Het probleem is dat we er niks aan kunnen veranderen. In principe is de CPA een onafhankelijke partij, los van de UCI. Elk land heeft een afgevaardigde die stemt voor het aantal profrenners van dat land. Maar Frankrijk en Italië tellen zoveel profs dat de andere landen niet tegen hen kunnen opboksen. Frankrijk is het land van UCI-voorzitter David Lappartient en Italië van CPA-baas Gianni Bugno. Zij blokkeren alles.”