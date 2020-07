Start Giro dan toch niet in Palermo? "Hoe kon hij dat zeggen?"

Waar vindt La Grande Partenza van de Giro dit jaar plaats? Initieel zou dat in Hongarije moeten gebeuren, maar de Ronde van Italië zal dit jaar vanwege COVID-19 drie weken in Italië doorgaan met start in Sicillië. Palermo werd dan maar geopperd. "Klopt niets van", klinkt het nu.

De burgemeester van Palermo Leoluca Orlando kondigde met veel trots aan dat de eerste etappe van de Giro een tijdrit door zijn stad zou worden. Maar volgens regionaal raadslid Manilo Messina is dat helemaal niet waar. Volgende week beslissing "Ik begrijp niet hoe Orlando dat kon zeggen", klinkt het bij Tuttobiciweb. "Palermo was een optie, maar ook de meest afgelegen optie. De tweede etappe doorkruist Palermo en hebben al een route in gedachten, maar we moeten nog een besluit nemen over de GIro-start. Waarom Orlando dat dan gezegd heeft? Dat moet je aan hem vragen...", zegt Messina. De entourage van de burgemeester van Palermo zegt dat het bericht er komt na een sms van de Italiaanse minister van Jeugdbeleid en Sport. Maar ook de regio Sicilië zegt dat de start niet in Palermo zal plaatsvinden. Een clash dus tussen het nationale en regionale niveau in Italië.