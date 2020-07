Geen editie in 2020 voor tal van Britse wielerkampioenschappen

De Britten zullen nog even door moeten met hun huidige nationale kampioenen. Door de coronacrisis kwamen de nationale kampioenschappen onder druk te staan, maar in de meeste landen werd er wel een oplossing gevonden. Niet dus in Groot-Brittanië.

British Cycling heeft besloten om dit najaar geen nationale kampioenschappen te organiseren, gelet op de maatregelen die in acht zouden moeten genomen worden. Er zal dus geen wegrit gehouden worden, maar ook geen tijdrit. OOK MOUNTAINBIKE EN BMX GETROFFEN Maar daarmee is de kous nog niet af. Ook in het mountainbike en BMX zal er geen nieuwe kampioen aangeduid kunnen worden. Straf toch dat zoveel disciplines getroffen worden. Pas in 2021 kunnen de Britten met titelambities in deze sporttakken het er nog eens op wagen. Huidig Brits kampioen op de weg Ben Swift zal ook volgend jaar dus een aantal maanden zijn nationale trui kunnen dragen. Hetzelfde geldt voor tijdritkampioen Alex Dowsett.