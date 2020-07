Krijgen Colombiaanse wielrenners gezelschap van Genk-voetballer op chartervlucht?

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 19 juli lijken Colombiaanse renners eindelijk te kunnen overvliegen naar Europa. Misschien is er op de chartervlucht ook plaats voor een speler van Racing Genk.

Op 19 juli stijgt de 'Colombian Sports Flight' op richting Europa. Op het chartervliegtuig is plaats voor 200 Colombiaanse atleten en onder anderen wielrenners Fernando Gaviria, Nairo Quintana en Egan Bernal zullen op het vliegtuig stappen. Deze uitzonderlijke vlucht komt hen goed uit, want lijnvluchten naar het buitenland zijn verboden in Colombia.

De plaatsjes op de vlucht zijn druk gesolliciteerd. Zo zou Racing Genk een speler op het vliegtuig willen zetten, meldt Het Laatste Nieuws. De Limburgse voetbalclub trok eind mei de Colombiaan Daniel Muñoz aan, maar de aanwinst kon door de coronacrisis nog niet afreizen richting Genk. De start van de voetbalcompetitie staat gepland in het weekend van 7, 8 en 9 augustus.