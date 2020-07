OFFICIEEL: contractverlenging bij Arkéa-Samsic voor voormalige Britse kampioen

Contractnieuws bij Arkéa-Samsic, want Connor Swift, een voormalige Britse kampioen, heeft besloten om zijn contract bij het team met twee seizoenen te verlengen. Volgens Swift heeft het team enorm veel ambitie voor de toekomst.

Connor Swift blijft bij Arkéa-Samsic. De voormalige Britse kampioen tekende in 2019 een contract bij het team. Nu heeft Swift besloten om er nog twee seizoenen bij te doen. Hij gaf een reactie op de website van Arkéa-Samsic.

"Het is een geweldig team waar ik mij kan ontwikkelen als renner. Ik ben zeer blij en ik kijk er naar uit om ook in de toekomst deel uit te maken van deze ambitieuze ploeg. Ik sta mijn ploegmaats bij, maar als er een mogelijkheid is, zal ik ook mijn eigen kans wagen. Het is een goede balans", aldus Swift.