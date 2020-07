Spurtbom van Deceuninck-Quick.Step wil zichzelf al snel eens testen: "Het voelt als een eerste schooldag"

Deceuninck-Quick.Step rekent op hem om de ploeg sprintzeges te bezorgen. Door de coronacrisis heeft Sam Bennett dat nog maar twee keer kunnen doen. Een derde zege komt er misschien wel in de Ronde van Burgos, waar de Ierse spurter ook van de partij zal zijn.

Ook bij Sam Bennett is het aftellen naar die eerstvolgende koersdag die nu toch stilaan in het vizier komt. "Het voelt geweldig om te weten dat je terug kunt gaan koersen! Het voelt zelfs weer helemaal als een eerste schooldag."

Het tweede seizoensdeel moet van het wielerjaar 2020 alsnog een volwaardige campagen maken. "Tot dusver kan je niet echt van een seizoen spreken, we verlangen er dus naar om weer te kunnen doen wat we het liefst doen. De Ronde van Burgos zal een mooie kans zijn om te zien hoe de vorm is en mezelf te testen."

Bennett beseft dat ook de wielerliefhebber vol ongeduld wacht op de herstart van het internationale wielerseizoen. "De mensen missen het wielrennen erg en ik ben er zeker van dat iedereen blij zal zijn dat er terug koers is."