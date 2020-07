Tiesj Benoot heeft alle vertrouwen na afgelegd examen: "Ik mag absoluut niet klagen"

Tiesj Benoot heeft dit jaar in de koers nog niet veel na moeten denken, maar laat zijn hersenen wel werken om zijn studies tot een goed einde te brengen. Benoot studeert immers nog aan de Universiteit van Gent, natuurlijk wel met het statuut van topsporter.

Desalniettemin moest de renner van Sunweb de studieboeken induiken omwille van een examen dat eraan kwam. "Ik heb één examen gedaan, van het vak marktonderzoek, en het is gelukt. Ik mag absoluut niet klagen", legt Benoot uit aan Wielerkrant.

NOG GEEN PUNTEN

Helemaal gerust kan hij nog niet zijn, want het is nog wachten op zijn resultaat. Al zou dat wel overeen moeten komen met het gevoel dat de renner had tijdens het afleggen van zijn examen. "Het is goed gegaan. Ik heb mijn punten nog niet gekregen, maar ik verwacht geen problemen."

Studeren: de ene heeft er wel een talent voor, de andere moet er niet van weten. Het lijkt Benoot wel goed af te gaan. "Of ik een goede student ben? Ja, het lukt wel. Ik zit toch al aan mijn Master."