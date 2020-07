Eindelijk groen licht gegeven voor plannen voor langverhoopte piste in Heusden-Zolder: "Ooit WK op piste organiseren"

Opluchting bij Marc Wauters en iedereen die al jarenlang zich inzet om in Heusden-Zolder een wielerbaan te kunnen neerpoten. De plannen zullen wel degelijk werkelijkheid worden, nu de Vlaamse overheid zich er ook helemaal achter schaart.

Er moest natuurlijk ook een overeenkomst gesloten worden over het te investeren bedrag. Het gaat om een fantastische investering van 80 à 90 miljoen euro, verspreid over verschillende jaren", kondigde minister van Sport Ben Weyts aan in het VRT Journaal.

En welk type fietsers moet die piste dan kunnen aantrekken? "Het is vrij toegankelijk voor iedereen, vooral voor de jeugd en personen met een handicap, maar ook voor topsport." Marc Wauters, Cycling Manager van Circuit Zolder, geeft nog wat meer informatie. "Het is een piste van 250m, met als doelstelling toch ooit een WK op de piste te organiseren."

RESULTAAT NA 14 JAAR

Voor hem is het wel bijzonder dat er nu groen licht is voor dit project, want hij is er al veertien jaar aan aan het sleuren. "De aanhouder wint, ik ben superblij."