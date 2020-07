Niels Albert gaat in het huwelijksbootje stappen: "Ze heeft 'ja' gezegd!"

Nog wat inniger gezinsgeluk in het omgeving van het veldrijden. Nadat Wout van Aert bekend maakte dat hij en zijn Sarah een kindje verwachten, komt nu Niels Albert met een heuglijke aankondiging. Niels gaat trouwen met zijn vriendin Valeska.

Niels Albert en Valeska Van Den Broecke hebben samen al een kindje, een dochtertje van twee jaar genaamd Alexine. Nu volgt dus ook de verloving. Niels kondigt op Instagram met veel trots aan dat hij Valeska ten huwelijk heeft gevraagd. "Ze heeft 'ja' gezegd!"

Op de foto toont Valeska ook haar verlovingsring. De twee vormen al vijf jaar een koppel. Niels Albert was al één keertje eerder getrouwd. Met Valeska bouwde hij een nieuw leven op na zijn actieve veldritcarrière. We wensen het paar nog veel geluk in de toekomst.