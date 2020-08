Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 19: Bourg-en-Bresse - Champagnole: Caleb Ewan, Peter Sagan of nog een andere snelle man?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 19.

De sprinters zijn normaal gezien een hele tijd op hun honger blijven zitten in deze loodzware Tour De France. Mogelijk is het al van rit 11 geleden (lees HIER nog eens alles) dat de snelle mannen nog eens een kans kregen. Meteen ook de reden waarom een aantal topsprinters de Tour dit jaar links laten liggen.

De laatste vrijdag van de Tour is wél op sprintersmaat gesneden. Na een tocht van 160 kilometer wordt in Champagnole een machtsprint op een vals platte aankomstrook verwacht. Het is de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in de mooie Juragemeente aankomt.

Een machtsprint? Dan denken we meteen aan mannen als Caleb Ewan, Peter Sagan en Alexander Kristoff. Al is de vraag van een miljoen natuurlijk vooral welke renners er in een sowieso al gekke Tour de France in een gek jaar 2020 nog aan de start van de negentiende etappe zullen staan.

De Tour de France is zo zwaar dat het harken zal worden voor de wielrenners, met ook nog een druk programma na Parijs. Wie houdt vol voor de laatste twee sprinterskansen? Dat zal nog moeten blijken na de zware bergritten.

Leuke herinneringen

Aan startplaats Bourg-en-Bresse hebben de Belgen overigens mooie herinneringen, want in de Tour van 2007 kwam er een rit toe en die werd toen op knappe wijze gewonnen door niemand minder dan onze landgenoot Tom Boonen.

Aankomstplaats Champagnole was nog maar één keer een dorp van de Tour, als startplaats in 1967. Jan Janssen was toen de winnaar van de etappe, een jaar later zou hij de Tour de France winnen na een episch duel met Herman Van Springel.