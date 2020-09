🎥 Knuffels met rest van de staf én met Pogacar: Allan Peiper levert na gevecht tegen kanker maatwerk in de Tour

Als je als jonge renner met grote ambities in het peloton komt, wie anders dan Allan Peiper kun je dan beter hebben als je begeleider? Australiër die perfect Nederlands spreekt. Maar vooral: een man die de koers door en door kent én weet wat het is om een gevecht aan te gaan.

Het grootste mogelijke gevecht leverde Allan Peiper zelf al. Vijf jaar lang leverde hij de strijd tegen prostaatkanker, om dan in 2019 te moeten vernemen dat de kanker uitgezaaid was. De chemokuren volgden, in het najaar dook Peiper weer op in de entourage van UAE. Nu is hij de ploegleider die Pogacar mee naar Tourwinst loodst.

Het viel ook op hoe Allan Peiper met vertrouwen sprak over de tijdritcapaciteiten van Tadej Pogacar, in de aanloop naar de individuele tijdrit. Alsof hij voelde dat er iets zat aan te komen. Bij UAE hadden ze ook minitieus werk gemaakt van de perfecte fietswissel. Ze konden die uitvoeren in zeven seconden, vertelde Peiper trots vooraf. Het bleek exact de tijd die ze nodig hebben. Maatwerk.

Behind the scenes today. pic.twitter.com/zyslEn4q29 — Race Radio (@TheRaceRadio) September 19, 2020

Toen het duidelijk werd dat Pogacar drie truien zou veroveren, barstte de vreugde los in de volgwagen van UAE. Nadien werd Peiper ook nog gespot tijdens een innige omhelzing met Pogacar. Die laatste zal de Tour winnen, de bijdrage van Peiper was goud waard.