"Als het past, moet Evenepoel altijd de Tour rijden"

Slovenië heeft met Tadej Pogacar een van de grootste wielertalenten ter wereld in zijn rangen. Maar België zet daar met Remco Evenepoel misschien wel een groter talent tegenover. Lefevere hoopt alleszins dat we in de toekomst nog enkele duels Pogacar-Evenepoel zullen krijgen.

"Het is moeilijk om te zeggen", is de teammanager van Deceuninck-Quick.Step voorzichtig bij Vive le Vélo. "Ik ben net als iedereen heel nieuwsgierig waar het zal eindigen met hem. In Polen klopte hij Fuglsang, in San Sebastian was hij ook indrukwekkend. Ik heb ondertussen ook door dat ik hem niet meer kan intomen", klinkt het.

Dit jaar stond normaal gezien de Ronde van Italë op het programma van Evenepoel. Is dat volgend jaar opnieuw het plan of gaat hij meteen naar de Tour?

"In 2021 moeten we bekijken wat hij zal rijden. Dit jaar was de Giro niet zijn hoofddoel, wel de Spelen. Maar het jaar is in het water gevallen door zijn val en corona. Volgend jaar staan opnieuw de Olympische Spelen gepland", weet Lefevere .

"Giro-organisatie zal me bellen"

Voor Jan Bakelants is het alleszins duidelijk: "Als het past in de planning, moet Evenepoel altijd de Tour rijden. De grandeur en commerciële belangen zijn gewoonweg groter in de Tour", klinkt het.

Waarop Lefevere inpikt: "De organisatoren zullen me opbellen om te zeggen dat ze opnieuw veel tijdritkilometers zullen steken als Remco de Giro rijdt", klinkt het met een glimlach.