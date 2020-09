"Of voluit gaan in tijdrit goed was? Het heeft me alvast vertrouwen gegeven"

Dat Wout van Aert indrukwekkend sterk was in deze Ronde van Frankrijk, dat hoeven we u niet meer te zeggen. In de laatste etappe probeerde hij nog mee te sprinten voor de etappezege maar kwam niet verder dan een zesde plaats.

"Een goede lead-out opzetten was mislukt. Daarna moest ik zelf mijn positie zoeken en dat lukte nog redelijk in de laatste kilometer maar ik moest remmen voor Viviani", klinkt het bij Sporza. "Hij werd gedwongen om naar dezelfde kant te gaan als ik en daarna kon ik er niet meer goed uitkomen." WK Vrijdag rijdt Wout van Aert in Italië het WK tijdrijden, zondag staat het WK op de weg op het menu. Was het wel slim om zaterdag voluit te gaan op de klimtijdrit? "Er was geen uitsluitsel over wat het beste was. Helemaal fris zou ik sowieso niet zijn op het WK. Maar ik heb een goede tijdrit gereden dus ik heb nu meer vertrouwen dan dat ik niet voluit zou zijn gegaan. Het was een fantastische Tour met een bitter einde. Het is goed dat het WK er snel aankomt", blikt van Aert vooruit.