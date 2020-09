Remco Evenepoel snapt niets van de boetes voor Jumbo-Visma: "Ze spelen met hun eigen kampioenen hun ballen"

Na de klimtijdrit in de Tour kreeg Jumbo-Visma twee boetes van 2000 Zwitserse frank omdat de regenboogkleuren foutief stonden afgebeeld op de tijdritpakken van Tom Dumoulin en Tony Martin, twee voormalige wereldkampioenen tijdrijden.

Remco Evenepoel kan niet geloven dat zulke renners op deze manier behandeld worden. "Komaan... Ze spelen echt met hun kampioenen hun ballen", ontlokte de beslissing hem een opmerkelijke uitspraak. "Echt een slechte beslissing. Chapeau", rondde Evenepoel zijn tweet cynisch af.

Come on...

They’re really playing with their own champions their b**ls 😑

Really poor decision #chapeau https://t.co/13xeqQa9Vh