Harm Vanhoucke tevreden over zijn eerste week in de Giro: "Nooit gedacht dat ik op de zevende plaats zou staan in het klassement"

Harm Vanhoucke heeft indruk gemaakt in de eerste week van de Giro. De renner van Lotto-Soudal kon goed mee met de favorieten en staat op de zevende plaats in het algemeen klassement. Op Twitter gaf Vanhoucke gisteren een reactie na de negende etappe.

"Ik had nooit gedacht dat ik op de zevende plaats zou staan in de Giro na de eerste week. Eerder in de week ben ik tegen de grond gegaan en daardoor verloor ik een beetje tijd. Ik ben echter nog steeds blij met hoe alles loopt."

I never thought I would be 7th in GC after the first week @giroditalia. I crashed earlier this week and lost some time today, but still happy with how things are going. Thanks to my team for the hard work 👏🤝 Giro103?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro103 pic.twitter.com/widXlXVNNV