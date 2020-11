Deceuninck-Quick.Step beste ploeg maar Démare won nog vaker dan Evenepoel, Nederlandse zegekoningin

Tijd om de balans op te maken van wie het meest won in 2020. Deceuninck-Quick.Step dat deed dat bij de ploegen, Arnaud Démare onder de individuele renners. De spurter van Groupama-FDJ trof liefst veertien keer raak en dat in een ingekort seizoen. Bij de dames scoorde Anna van der Breggen het beste.

Dat Deceuninck-Quick.Step de ploeg is met de meeste overwinningen hoeft niet te verbazen. Dat was de vorige jaren ook al zo. De troepen van Patrick Lefevere herhaalden dat ook in 2020. De sterkte van de ploeg is dat verschillende renners kunnen winnen. In totaal mocht 39 keer een renner van Deceuninck-Quick.Step juichen.

Remco Evenepoel zorgde eigenhandig voor 9 overwinningen. En dat terwijl hij zijn seizoen beëindigd zag door zijn val in de Ronde van Lombardije. Wie weet waar was hij anders uitgekomen. In elk geval is het zo dat twee renners nu nog beter hebben gedaan. Arnaud Démare is de primus met 14 overwinningen. Dan volgt Primož Roglič met 12 stuks. Nadien komen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar met negen zeges.

KLOOF NA VAN DER BREGGEN EN VAN VLEUTEN

In het vrouwenwielrennen stond er dan weer geen maat op Anna van der Breggen. Zij was dit wielerseizoen acht keer de beste, onder andere op het WK tijdrijden en het WK op de weg. Annemiek van Vleuten behaalde zeven zeges. De rest moet het al met een stuk minder doen.