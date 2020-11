POLL: wat kan Wout van Aert in zijn eerste cross van het seizoen in Kortrijk?

Zaterdag verwelkomt de veldritwereld Wout van Aert opnieuw. In Kortrijk zal de drievoudig wereldkampioen veldrijden aan de start staan. Met zijn uitstraling is hij sowieso een meerwaarde in de cross. Maar tot welke sportieve prestatie is hij al in staat?

De verwachting is dat Van Aert snel zal terugkeren naar het niveau waarmee hij vele veldritfans heeft gecharmeerd de voorbije jaren. Iedereen schat hem toch nog een trap hoger in dan mannen als Iserbyt, Sweeck, Aerts en Vanthourenhout. Dan zit er misschien wel meteen een overwinning in. Wout van Aert zelf tempert echter de verwachtingen en denkt dat hij tijd nood zal hebben om gerodeerd te geraken in het veld. Mogelijk is de concurrentie toch sterker dan verwacht. Moet Van Aert het dan stellen met een top drie, top vijf, of minder? Voorspel in onderstaande poll zijn prestatie in de Superprestige in Kortrijk!

Wat doet Wout van Aert zaterdag in Kortrijk U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Winnen, hij is gewoon beter dan de rest! 25% Podium rijden 0% Wout valt naast het podium, maar finisht in de top 5. 75% Wout eindigt buiten de top vijf. 0% Stem Je kan nog stemmen tot 28/11/2020 15:00.