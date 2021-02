Cameron Meyer kroont zich voor tweede opeenvolgende keer Australisch kampioen wielrennen

De Tour Down Under ging officieel niet door in Australië maar werd vervangen door een lokaal wielerfestival. Aangezien de meeste renners dan toch in het land waren, werd ook het Australisch kampioenschap gewoon georganiseerd.

Want vergis u niet, het is normaal dat de Australische kampioen wielrennen zo vroeg bekend is. Normaal gezien wordt het kampioenschap al in januari gereden zelfs, nog voor het seizoen start. Zo levert Australië elk wielerseizoen een 'nieuwe' nationale kampioen aan het begin van het seizoen en niet in het midden van het seizoen, net voor de Tour de France, zoals veel andere landen (oa België) dat wel doen.

Een 'nieuwe' nationale kampioen want dit jaar werd het Australisch kampioenschap net als vorig jaar gewonnen door Cameron Meyer. Hij bedankte Luke Durbridge achteraf want zijn ploeggenoot moest de ziel uit zijn lijf rijden om het gat op de koplopers te dichten. "Hij is ongelooflijk, we hebben echt een mirakel voltrokken. We dachten dat het over en out was", klinkt het bij Meyer

Het zilver was voor Kelland O'Brien, brons voor Scott Bowden. Enkele grote namen ontrbaken wel op de startlijst, zoals Michael Matthews en Richie Porte