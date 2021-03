Mark Cavendish geniet in tweede periode bij Quick.Step en ziet Jakobsen terugkeren op hoog niveau

Mark Cavendish gaat zijn eerste koers in België rijden sinds zijn terugkeer naar Quick.Step. De ploegleiding stelt hem immers op in Le Samyn. Zijn rentrée in het team maakte de topsprinter van weleer in de Clásica de Almeria.

Cavendish rijdt dus terug voor de ploeg van Patrick Lefevere en dat voelt ongeveer aan als bij zijn passage tussen 2013 en 2015. "Het is hetzelfde als tijdens mijn vorige periode. We koersen gewoon en houden het simpel. We genieten van het koersen. Dat is belangrijk voor iedereen die een lange carrière wilt uitbouwen. Het zij nog altijd dezelfde koersen. Enkel de koersstijlen zijn misschien veranderd."

PROFESSIONAL

Is wielrennen vooral genieten geworden in plaats van het uitvoeren van een job voor hem? "Het is voor iedereen wel zijn job. Mijn baas is aan het meeluisteren, die zou niet blij zijn als ik zeg dat het mijn job niet is", verwijst Cavendish naar de aanwezigheid van Patrick Lefevere tijdens de online persconferentie. "Ik ben een professional, maar ik rij graag met de fiets."

Welke bijdrage kan Cav momenteel al brengen op sportief vlak? "Het gaat vooral om koerstactiek. Aan het begin voel je je steeds fris, dat is nu ook zo. Ik heb nog maar één wedstrijd in de benen. Ik heb enkel een eendagkoers gereden, terwijl je normaal het seizoen begint met rittenkoersen."

ENGAGEMENT BIJ JAKOBSEN

In elk geval rekent Cavendish dit jaar ook nog op een geslaagde terugkeer van zijn collega-sprinter Fabio Jakobsen. "Als ik zie welk werk hij erin steekt, heb ik er vrij veel vertrouwen in dat hij terugkomt op een hoog niveau. Het is mooi om zijn engagement te zien. Ik ben heel trots dat ik zijn ploegmaat ben."