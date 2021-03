Israel Start-Up Nation kan in de Tirreno-Adriatico niet op twee klassementsrenners rekenen, maar de ploeg neemt wel één landgenoot mee

Ook Israel Start-Up Nation heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tirreno-Adriatico. Dan Martin en Michael Woods, twee klassementsrenners van de wielerformatie, hebben in laatste instantie moeten afhaken en zijn er dus niet bij.

Een aderlating voor Israel Start-Up Nation. De wielerploeg kan in de Tirreno-Adriatico niet rekenen op Dan Martin en Michael Woods. Daardoor lijkt de ploeg zonder klassementsambities af te zakken naar de Italiaanse rittenwedstrijd.

Toch zal de ploeg wel op andere fronten meedoen. Zo kunnen ze in de sprints rekenen op onder meer Hugo Hofstetter en Davide Cimolai. Ook onze landgenoot Jenthe Biermans (vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne) kan zijn mannetje staan in de sprint. Ook Alessandro De Marchi, Mads Würtz Schmidt, Guy Niv en Guillaume Boivin verschijnen aan de start.