Wout van Aert zeer tevreden na mooie overwinning: "Erg blij en trots dat ik het werk heb kunnen afmaken"

Wout van Aert is uitstekend begonnen aan de Tirreno-Adriatico. Onze landgenoot won de eerste etappe en is zo ook meteen de eerste leider in de Italiaanse rittenkoers. Na de wedstrijd was hij uiteraard zeer tevreden.

Straffe prestatie van Wout van Aert in de Strade Bianche. Onze landgenoot haalde het in de massasprint van andere snelle renners zoals Ewan en Gaviria. "Ik ben erg blij en trots dat ik het werk heb kunnen afmaken", vertelde van Aert na de wedstrijd en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Van Aert had niet verwacht dat hij zo snel een rit ging winnen. "Ik had het zeker vandaag niet verwacht in zo'n massasprint waar ook een Caleb Ewan bij was. Ik wilde bonificatieseconden, maar ik ging aan en er kwam niemand meer naast", aldus de Belgische renner van Jumbo-Visma.