Publiek nogmaals opgeroepen om tijdens klassiekers thuis te blijven: "Verboden u te begeven naar het parcours"

De Vlaamse klassiekers, met de Ronde van Vlaanderen als hoogtepunt, gaan door! Zonder publiek, uiteraard. Dat is nog eens bevestigd op een persconferentie waarop zowel de overheid als de organisatie van die Vlaamse koersen aan het woord kwamen.

Vrijdag is het de E3 Saxo Bank Classic, zondag Gent-Wevelgem, woensdag 31/03 Dwars door Vlaanderen en zondag 04/04 Ronde van Vlaanderen. Al die koersen kunnen doorgaan, maar er mag kost wat kost geen publiek opdagen. Dat was de boodschap die op de persconferentie verkondigd werd.

"Beleef de koers thuis vanuit de zetel", lanceert Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen, haar oproep. "U moet weten dat het niet alleen een aanbeveling is, maar dat het ook verboden is om u te begeven naar het parcours. De wedstrijden zijn toegelaten zonder publiek. zonder publiek. Dat staat zo ini het Ministerieel Besluit. Dat staat zo in het Ministerieel Besluit."

GESLAAGD EXAMEN

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, focuste onder andere op de Ronde van Vlaanderen. "In oktober hebben we het ons examen genoemd. We hebben toen bewezen dat het kan. Ik denk dat er op geen enkel niveau twijfel is geweest dat we dat opnieuw kunnen."