Vlaamse regering ondersteunt sportclubs met tien miljoen euro extra: "Vlaanderen laat de sportclubs niet los"

Ook de sportwereld heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Dat heeft de Vlaamse regering ook wel begrepen. Het wendt daarom nog extra steun aan voor sportclubs die tijdens deze crisis hun activiteiten bleven verderzetten, maar dat door corona moesten doen zonder bepaalde vormen van inkomsten.

"Vlaams minister van Sport Ben Weyts voorziet extra steun voor sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben verdergezet: hun kosten bleven doorlopen, maar er vielen heel wat inkomsten weg. Het gaat vooral over jeugdsportclubs, die veel traditionele inkomstenbronnen zagen opdrogen en vaak leden zagen afhaken", klinkt het in een mededeling.

"Vlaanderen laat de sportclubs niet los", zegt Weyts. "We willen extra steun bieden en de clubs begeleiden in de heropstart." Veel sportclubs zijn hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn jeugdsportclubs en andere sportclubs die hun competitie konden verderzetten.

DOORLOPENDE ONKOSTEN

Dat betekent dat hun onkosten bleven doorlopen en dat ze zelfs extra coronagerelateerde uitgaven moesten doen, zoals de aankoop van handgel of het aanwerven van een coronamanager. Tegelijkertijd gingen de inkomsten van deze clubs fors naar beneden, bijvoorbeeld omdat ze geen publiek mochten ontvangen of geen kasversterkende activiteiten mochten organiseren.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts voorziet nu € 10 miljoen extra steun voor de sportclubs. Het leeuwendeel (€ 7,4 miljoen) gaat naar de jeugdsportclubs. Sportclubs die vorig jaar in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een project indienden, ontvangen nu een subsidiebedrag dat gelijk is aan driemaal de aan haar reeds toegekende maximale subsidie.

10% VAN OMZET ALS STEUN VOOR ACTIVITEITEN ZONDER PUBLIEK

De overige € 2,6 miljoen wordt toegekend aan sportclubs die effectief hun clubcompetitie hebben verdergezet, maar dit zonder publiek moesten doen. Ook voor deze sportclubs viel een belangrijke bron van inkomsten weg. De club moet een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in het sportseizoen 2020-2021. De steun bedraagt dan 10% van de omzet, met een maximum van € 150.000 per sportclub.