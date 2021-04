Hoe ziet het algemeen klassement van de Ronde van het Baskenland eruit met nog één etappe te gaan? McNulty is de leider, één landgenoot net buiten de top 10

Morgen staat in de Ronde van het Baskenland de laatste en meteen ook beslissende etappe op het programma. Brandon McNulty is voorlopig de leider in het algemeen klassement, maar zegezeker is hij nog niet.

De laatste etappe van de Ronde van het Baskenland belooft nog voor heel wat spanning te zorgen. Zo staat McNulty van UAE Team Emirates wel aan de leiding, maar de eerste achtervolgers hebben niet zo veel achterstand op de leider. Zo staat Primoz Roglic van Jumbo-Visma op de tweede plaats op slechts 23 seconden van McNulty. Jonas Vingegaard, ploegmaat van Roglic bij de Nederlandse wielerformatie, volgt op de derde plaats op 28 seconden van de leider. Bij Jumbo-Visma hebben ze dus nog twee kanshebbers, maar ook UAE Team Emirates heeft naast leider McNulty nog een kanshebber op de eindoverwinning, want Tadej Pogacar volgt op de vijfde plaats op 43 seconden. En wat met onze landgenoten? Een Belg die de voorbije dagen indruk heeft gemaakt, is Mauri Vansevenant. De 21-jarige Vansevant klimt mee met de beste renners en staat voorlopig op een knappe elfde plaats. Een top 10-plaats behoort dus nog zeker tot de mogelijkheden.