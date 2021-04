Oproep van Sport-en Keuringsartsen: "Geef géén vaccinatievoorrang aan sporters, met uitzondering van olympiërs"

Nu er gevaccineerd wordt, loopt de discussie ook over wie er voorrang moet krijgen. Olympiërs bijvoorbeeld, want later dit jaar zijn er normaal de Olympische Spelen. De SKA vindt dat dat moet kunnen, maar pleit er voor om andere sporters geen voorrang te geven.

De SKA is de vereniging voor Sport-en Keuringsartsen. Die vraagt haar leden om niet in te gaan op vragen van gezonde sporters om op de lijst voor prioritaire coronavaccinatie te worden gezet. Artsen zouden onder druk worden gezet om gezonde sporters voorrang te geven. "Cijfers zijn er niet, dus we kunnen de schaal van dit fenomeen niet inschatten, maar het gebeurt, en dat mag niet", aldus SKA-voorzitter Tom Teulingkx. Tegelijk vraagt SKA de overheid om spoedig een uitzondering te maken voor vaccinatie van de Belgische deelnemers aan de Olympische Spelen en van die mensen uit hun entourage diee anders niet tijdig gevaccineerd zouden raken met het oog op hun vertrek naar Japan. GEEN NADELIG EFFECT OP VACCINATIECAMPAGNE "Al bij al is dit een zeer beperkte groep mensen", klinkt het bij de SKA. "Hen zo snel mogelijk vaccineren zou geen nadelig effect hebben op de vaccinatiecampagne." De motivatie van SKA voor dit verzoek is dat de tijd dringt en dat het topsporters betreft die zich jarenlang op dit moment hebben voorbereid, en hun prestaties een groot belang hebben voor de promotie van de sport, en van Vlaanderen en België in het algemeen.