'Koningin van Hoei' wordt 31 jaar, kan ze zichzelf een verjaardagscadeau schenken met winst in de Amstel Gold Race?

Anna van der Breggen, een van de beste wielrensters ooit, wordt op 18 april 31 jaar. Het is meteen haar laatste verjaardag op de fiets want aan het einde van het jaar stopt ze als wielrenster.

Van der Breggen heeft nagenoeg alles gewonnen wat er te winnen valt in het wielrennen. Tweemaal werd ze wereldkampioen, de laatste keer vorig jaar nog in Imola. Ze was driemaal de beste in de Giro Rosa, de belangrijkste rittenkoers in het vrouwenwielrennen. In 2016 werd ze Olympisch kampioen en bijna elke klassieker staat op haar palmares.

Maar de Nederlandse springveer staat vooral bekend als 'Koningin van Hoei' want Van der Breggen won de Waalse Pijl met aankomst op de Muur van Hoei maar liefst 6 keer op rij. Woensdag kan ze daar nog een zevende overwinning bij doen. Tot 2013 was Vos de primus in Hoei met 5 overwinningen.

🏆 The undisputed Queen of Huy since 2015.

🎂 Happy birthday 🇳🇱 @AnnavdBreggen!



🏆 Elle est la reine incontestée de Huy, invaincue depuis 2015.

🎂 Joyeux anniversaire 🇳🇱 @AnnavdBreggen ! pic.twitter.com/TISJyADWFW — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 18, 2021

Van der Breggen kan haar verjaardag op de fiets vieren want ook de dames rijden de Amstel Gold Race. Het is nog maar de zevende keer dat de Nederlandse klassieker een vrouweneditie kent. Bovendien heeft elke editie een andere winnaar gekregen, al zal Van der Breggen er wel op gebrand zijn om op haar verjaardag de Amstel Gold Race nog een keertje te winnen en zo als enige vrouw tweemaal op de erelijst te staan.