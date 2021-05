Ploegleider zalft de wonden van Deceuninck-QuickStep: "Vanavond moeten we overleggen"

De elfde etappe in de Giro heeft de ambities van Deceuninck-QuickStep een ferme tik gegeven. Toch blijft ploegleider Klaas Lodewyck positief.

Het ging op de eerste grindstrook al meteen verkeerd voor Evenepoel. “Op de eerste grindstrook verloor Remco voeling met de eerste groep, maar dat konden we snel recht zetten met de ploeg. Daarna leek het goed te gaan, tot op de derde strook”, zegt Lodewyck aan Het Nieuwsblad.

“Daar gaf hij aan dat het iets te snel ging, waarna we Joao Almeida lieten wachten. Ik wil niet spreken van een offday, want ik denk dat Remco wel degelijk goed was. Maar die gravelstroken zijn zijn ding niet. Zo slecht heeft hij het uiteindelijk nog niet gedaan. Het zijn twee minuten die je liever niet verliest.”

Hoe het nu verder moet, is niet meteen duidelijk. “Vanavond moeten we overleggen wat het plan is voor de komende etappes. We hadden gehoopt om dichter te eindigen en eventueel roze te pakken. We wisten redelijk snel dat de vluchters vooruit zouden blijven, maar je zag ook in het peloton dat het een hels gevecht zou worden op die eerste grindstroken om in de eerste rijen te zitten.”