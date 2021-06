TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 1: BREST - LANDERNEAU: Grijpt Wout van Aert meteen de macht?

De Tour de France 2021 gaat van start! Met een heuvelachtige eerste etappe kunnen we meteen een straffe renner in de gele trui zien, want het parcours is op het lijf geschreven van renners als Julian Alaphilippe en Wout van Aert.

De Ronde van Frankrijk gaat dit jaar van start in Brest. Het is al de vierde keer in de geschiedenis van de Franse wielerwedstrijd dat de Tour in Brest van start zal gaan, waardoor de stad dus één van de vaste waardes is in “La Grande Boucle”.

Vorig jaar werd de eerste rit in de Tour de France gewonnen door Alexander Kristoff. Toen reden de rijders van Nice naar Nice en eindigde de rit op een massasprint. De sterke Noor haalde het voor Mads Pedersen en Cees Bol.

Lastige eerste etappe Tour de France

Het is altijd uitkijken of de eerste etappe van de Tour de France een proloog zou zijn, maar ook dit jaar is dat niet het geval. De renners krijgen namelijk een lastig parcours van 197 kilometer voorgeschoteld. Daarin liggen zes beklimmingen verscholen, zoals u op de officiële website van de Tour de France kan zien.

Het peloton zal in deze eerste etappe vier beklimmingen van vierde categorie trotseren en twee beklimmingen van derde categorie. Eén van deze twee beklimmingen is meteen ook de slotklim.

Cote de la Fosse aux Loups

De renners rijden in deze eerste etappe van de Ronde van Frankrijk namelijk naar Landerneau, waar de Cote de la Fosse aux Loups ligt te wachten. Het is een klim van drie kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7%.

Zo lijken we meteen een mooie renner in de gele trui te krijgen, want deze klim is perfect op maat voor heuvelspecialisten zoals Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Wie grijpt meteen de macht in de 108e editie van de Tour de France? De eerste etappe belooft alvast een spannend kijkstuk te worden. Ook benieuwd naar de uitslag van de eerste etappe van de Tour de France?

https://www.youtube.com/watch?v=5FkhPe3QndU

Etappe 2

Etappe 2 wordt op 27 juni verreden waar de renners zich opmaken voor een rit van Perros-Guirec naar de Mur-de-Betagne. Lees meer in de voorbeschouwing van de tweede etappe.